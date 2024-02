Liberty Global Ltd. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans les communications convergentes à large bande, vidéo et mobiles et est un investisseur actif dans les infrastructures, le contenu et les entreprises technologiques. Elle investit dans les réseaux à fibre optique et les réseaux 5G. Pour les entreprises et les organisations du secteur public, elle fournit une gamme complète de services vocaux, de données avancées, de vidéo, de services sans fil et de services basés sur le cloud à travers ses réseaux locaux à large bande, ainsi que des services mobiles et des services convergents fixe-mobile. Elle propose des réseaux à large bande et mobiles sous des marques telles que Virgin Media-02 au Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique, Sunrise en Suisse, Virgin Media en Irlande et UPC en Slovaquie. Sa branche mondiale d'investissement, Liberty Global Ventures, possède un portefeuille de plus de 75 sociétés et fonds dans les domaines du contenu, de la technologie et de l'infrastructure, y compris des participations stratégiques dans ITV, Televisa Univision, Plume, Lionsgate et la série de courses Formula E.

Secteur Services intégrés de télécommunications