Iliad affiche une croissance organique de son CA annuel de 6,9%

(Reuters) - Iliad a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,9% en 2022, à 8,4 milliards d'euros, tirée par la hausse du nombre d'abonnés en France, en Italie et en Pologne, les trois marchés sur lesquels il opère.

Le groupe français de télécommunications affiche un bénéfice opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (EbitdaAL) en croissance organique pro forma de 8,0% à 3,3 milliards d'euros. "Nous sommes l'opérateur télécom avec la plus forte croissance organique en Europe", a déclaré le directeur général Thomas Reynaud lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que les investissements massifs d'Iliad dans la 4G et la 5G, ainsi que l'expansion au-delà de ses frontières historiques portaient leurs fruits. En Pologne, où Iliad a racheté l'an dernier l'opérateur haut débit UPC à Liberty Global, le groupe a gagné 687.000 nouveaux abonnés. Iliad a également acquis 862.000 nouveaux abonnés en France, et 1,06 million en Italie. Le groupe, que son fondateur Xavier Niel a retiré de la cote il y a deux ans, a conclu des accords pour étendre son offre de fibre optique en Italie afin de répondre à la demande de connexions ultrarapides.

Iliad n'a pas donné de perspectives détaillées, mais s'est dit confiant pour 2023, compte tenu de la bonne dynamique de l'année dernière et malgré un environnement économique incertain.

(Reportage Matteo Allievi à Gdansk ; Version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)