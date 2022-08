Le bénéfice net de l'entreprise française de télécommunications Iliad augmente de 12,8 %.

La société, détenue par le milliardaire Xavier Niel, a affiché un bénéfice consolidé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après baux de 1,58 milliard d'euros (1,58 milliard de dollars) au cours des six premiers mois de 2022, contre 1,40 milliard d'euros un an plus tôt.

Iliad, que le fondateur Niel a privatisé l'année dernière, a déclaré qu'il "gardait un œil vigilant" sur la volatilité des marchés financiers et énergétiques.

Le chiffre d'affaires en Italie au cours du semestre clos le 30 juin a augmenté de 15,4 % sur un an pour atteindre 442 millions d'euros, tandis qu'en France, il a progressé de 6,6 % pour atteindre 2,71 milliards d'euros.

Le groupe a déclaré avoir signé en avril un accord de partage de réseau en Italie avec son rival Wind Tre, propriété du conglomérat Hutchinson, dans les zones non densément peuplées.

En Pologne, où il a racheté l'an dernier l'opérateur haut débit UPC à la société américaine Liberty Global, Iliad a enregistré une hausse de 9,7 % de son chiffre d'affaires.

Iliad a déclaré avoir ajouté 187 000 nouveaux abonnés en France au cours du deuxième trimestre de l'année et 257 000 nouveaux clients mobiles en Italie malgré un "environnement concurrentiel féroce".

(1 $ = 1,0001 euros)