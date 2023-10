Liberty Global plc est un fournisseur international de services Internet à large bande, de vidéo, de téléphonie fixe et de communications mobiles pour les particuliers et les entreprises en Europe. Les activités de la société comprennent des entreprises qui fournissent des services de communication résidentiels et interentreprises en Suisse et en Slovaquie par l'intermédiaire d'UPC Holding, et en Irlande par l'intermédiaire de VM Ireland. L'entreprise, par l'intermédiaire de Telefonica SA (Telefonica), fournit des services de communication résidentiels et interentreprises au Royaume-Uni. L'entreprise, par l'intermédiaire de Vodafone Group plc (Vodafone), fournit des services de communication résidentiels et B2B aux Pays-Bas. Sa filiale, AtlasEdge JV, est une plateforme de centre de données Edge européenne. Sa filiale, nexfibre JV, construit un nouveau réseau de fibres au Royaume-Uni en dehors de l'empreinte existante de la VMO2 JV.

Secteur Services intégrés de télécommunications