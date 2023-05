Les propriétaires de Liberty Global et Warner Bros Discovery envisagent un accord pour All3Media -sources

Les propriétaires d'All3Media, la plus grande société de production télévisuelle indépendante de Grande-Bretagne, explorent des options qui incluent le rachat de leur coentreprise dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus d'un milliard de livres (1,26 milliard de dollars), ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Liberty Global Plc et Warner Bros Discovery Inc. envisagent de vendre leurs parts dans All3Media à un tiers ou que l'un d'entre eux rachète l'autre, ont déclaré les sources.

La vente par Warner Bros Discovery de sa participation à Liberty Global l'aiderait à réduire sa dette de 49 milliards de dollars, héritage de la fusion de Discovery et de Warner Media en 2021 qui l'a créée.

Discovery a créé la coentreprise All3Media en 2014 avec Liberty Global pour ses capacités de contenu et de production. Elle n'en a plus besoin depuis sa fusion avec WarnerMedia, qui dispose d'une vaste bibliothèque de films et de ressources de production cinématographique et télévisuelle, a déclaré une autre personne au fait du dossier.

All3Media génère des bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 100 millions de livres (EBITDA), a déclaré l'une des sources.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Liberty Global et Warner Bros Discovery se sont refusés à tout commentaire. All3Media n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

All3Media, qui compte plus de 50 producteurs en Grande-Bretagne et à l'étranger, produit un large éventail d'émissions primées, dont "The Traitors", "The Tourist" et "Call the Midwife". La Grande-Bretagne représente 35 % de ses revenus, le reste provenant d'Amérique du Nord, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs.

All3Media est dirigé par Jane Turton, qui a été nommée directrice générale après l'acquisition par Discovery et Liberty Global. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage d'Amy-Jo Crowley à Londres, complété par Paul Sandle à Londres et Dawn Chmielewski à Los Angeles, et édité par Matthew Lewis)