Liberty Global : Inseego lance le MiFi M2000 sur le réseau 5G national de Sunrise UPC Switzerland

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG), leader en solutions device-to-cloud 5G et IdO, a annoncé aujourd’hui l’accroissement de sa clientèle mondiale grâce au lancement de son point d’accès sans fil mobile 5G MiFi® M2000 pour Sunrise UPC Switzerland, qui fait désormais partie de Liberty Global (Nasdaq : LBTYA). Les sociétés se sont réunies afin de proposer le MiFi M2000 primé aux clients du réseau 5G de Sunrise UPC, fournissant un accès inégalé à la connectivité en déplacement, que ce soit pour travailler ou pour se divertir.

Le MiFi M2000 offre les meilleures caractéristiques du réseau 5G de Sunrise UPC, en fournissant des connexions à grande vitesse et faible latence, avec le Wi-Fi pour jusqu’à 30 appareils. Outre la 5G, il fournit un repli à la 4G LTE avancée (Cat 22) pour un accès fiable à Internet partout sur l’ensemble du réseau national de Sunrise UPC. Utilisant les conceptions d’antennes avancées d’Inseego, le M2000 délivre un signal robuste même en périphérie de réseau, le rendant idéal pour une utilisation non seulement en ville, mais également sur autoroute, dans les stations de ski, les chalets à la montagne et au lac, ainsi que dans d’autres sites ruraux.

« Les solutions de connectivité d’Inseego sont largement reconnues pour leur excellence en termes de performance, de sécurité et de qualité, et nous sommes ravis de proposer ce nouveau produit 5G à nos clients », a déclaré Stefan Fuchs, directeur du marketing chez Sunrise UPC. « Les utilisateurs professionnels et les consommateurs peuvent bénéficier de services Internet, de vidéoconférence, de streaming multimédia et de transferts de fichiers plus rapides et plus fiables, quasiment partout. »

« La demande croissante en produits 5G haute performance d’Inseego témoigne de l’innovation, de la fiabilité et de la sécurité que nous intégrons à chacune de nos solutions », a déclaré Simon Rayne, vice-président principal et directeur général, Royaume-Uni, EMOA et Asie-Pacifique, chez Inseego. « Nous sommes fiers que Sunrise UPC ait choisi le MiFi M2000 pour connecter ses clients au réseau 5G, ainsi que pour faciliter de nouvelles applications passionnantes dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la santé, du divertissement, ainsi que dans d’autres secteurs. »

Une performance du signal exceptionnelle en intérieur, en extérieur, et en zones isolées

Le MiFi M2000 5G d’Inseego délivre des vitesses de données au-delà du gigabit* sur des bandes inférieures à 6 GHz. Il est également compatible avec les nouvelles applications qui requièrent la réactivité à ultra-faible latence offerte par la technologie 5G. Le MiFi M2000 fournit une expérience 5G fiable et sécurisée, qui permet aux clients de Sunrise UPC de :

Bénéficier d’un débit plus rapide grâce au Wi-Fi 6 – Le MiFi M2000 5G utilise la technologie Wi-Fi 6 double bande efficace et simultanée, qui offre jusqu’à 4 fois plus de débit par utilisateur*, et qui accélère significativement les vitesses pour les appareils connectés par rapport au Wi-Fi 5. Il fournit des connexions sécurisées à jusqu’à 30 appareils compatibles Wi-Fi.

– Le MiFi M2000 5G utilise la technologie Wi-Fi 6 double bande efficace et simultanée, qui offre jusqu’à 4 fois plus de débit par utilisateur*, et qui accélère significativement les vitesses pour les appareils connectés par rapport au Wi-Fi 5. Il fournit des connexions sécurisées à jusqu’à 30 appareils compatibles Wi-Fi. Se connecter avec une sécurité de catégorie entreprise – Conçue et développée aux États-Unis, la série MiFi M2000 5G fournit des couches de protection multiples avec le tout dernier protocole de sécurité Wi-Fi WPA 3, un chiffrement avancé, la prévention des pirates informatiques, la protection des mots de passe, le réseau Guest Wi-Fi, la transmission VPN, ainsi que l'Open VPN.

– Conçue et développée aux États-Unis, la série MiFi M2000 5G fournit des couches de protection multiples avec le tout dernier protocole de sécurité Wi-Fi WPA 3, un chiffrement avancé, la prévention des pirates informatiques, la protection des mots de passe, le réseau Guest Wi-Fi, la transmission VPN, ainsi que l'Open VPN. Connecter tout appareil compatible Wi-Fi à la puissance de la 5G - Grâce à un large écran tactile en couleur de 2,4 pouces, ainsi qu’à des menus simples disponibles dans plusieurs langues, le MiFi 2000 5G en plug-and-play permet une connexion facile avec les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes et d’autres appareils compatibles Wi-Fi.

- Grâce à un large écran tactile en couleur de 2,4 pouces, ainsi qu’à des menus simples disponibles dans plusieurs langues, le MiFi 2000 5G en plug-and-play permet une connexion facile avec les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes et d’autres appareils compatibles Wi-Fi. Une alimentation durant toute la journée et une portabilité au format de poche – Grâce à sa conception élégante et compacte, à son autonomie de longue durée, ainsi qu’à sa recharge rapide, le MiFi M2000 vous accompagne partout et alimente vos connexions Wi-Fi toute la journée*.

Offrir la 5G à un univers de nouvelles applications

Qu’il s’agisse des grands consommateurs de données, des télétravailleurs ou des applications d’entreprise de pointe, le MiFi M2000 5G fournit une connectivité 5G ultra-rapide, sécurisée et fiable pour les applications qui exigent une grande vitesse, une grande capacité et une faible latence, telles que le tourisme, la santé, les interventions d’urgence, la fabrication, l’éducation, le divertissement et bien plus encore.

*Les vitesses réelles et la couverture peuvent varier. Débit Wi-Fi 6 par utilisateur 4 fois supérieur lorsque plusieurs appareils sont connectés. L'autonomie et le temps de chargement de la batterie peuvent varier en fonction du nombre d’appareils connectés et de l’activité. Chipset du MiFi M2000 5G d’Inseego : Qualcomm® Snapdragon® X55 5G Modem-RF System.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Nos solutions mobiles innovantes à large bande et à accès fixe sans fil (Fixed Wireless Access, FWA), et notre plateforme logicielle intègrent les technologies les plus avancées (y compris la 5G, la 4G LTE, la Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits offrant une connectivité robuste à l’intérieur, à l’extérieur et dans les environnements industriels les plus difficiles. Conçus et développés aux États-Unis, les produits et les solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la société, pour fournir une connectivité sans fil de la plus haute qualité, aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

À propos de Sunrise UPC

Sunrise UPC fournit le réseau câblé à fibre optique gigabit leader en Suisse, ainsi que l’un des meilleurs réseaux mobiles au monde. Sunrise UPC fournit le réseau mobile 5G le plus rapide et le plus fiable en Suisse (connect magazine 1/2021). Le réseau 5G de Sunrise UPC couvre plus de 780 villes et villages avec la 5G haut débit (jusqu’à 2 Gbits/sec), et plus de 93,6 % de la population suisse avec la 5G basique (jusqu’à 1 Gbit/sec). En outre, Sunrise UPC offre la meilleure couverture géographique 4G/LTE sur plus de 96 % du territoire suisse, pour atteindre 99,98 % de la population. La couverture 4G+ représente près de 90 % de la population suisse, atteignant des vitesses allant jusqu’à 900 Mbits/sec. Sunrise UPC fournit à plus de 1,1 million de clients résidentiels et commerciaux un accès rapide et facile au monde numérique - à la maison et en déplacement. UPC Switzerland couvre près de 3 millions de foyers avec son réseau de câbles à fibre optique haute performance, et offre des vitesses Internet de 1 Gbit/sec dans l’ensemble de la zone de distribution - que ce soit en ville ou à la campagne. À la fin de l’année 2020, Sunrise et UPC comptaient ensemble 2,79 millions de clients mobiles, 1,18 million de clients haut débit et 1,27 million de clients de télévision en Suisse.

www.sunrise.ch / www.upc.ch

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo Inseego, ainsi que MiFi sont des marques déposées d’Inseego Corp.

Les autres noms d’entreprises, de produits et de services figurant ici sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.

