Liberty Global finalise l'acquisition de Sunrise

Zurich (awp) - Liberty Global, via sa filiale UPC Suisse, a finalisé l'acquisition du groupe de télécommunications Sunrise et entame maintenant la procédure d'annulation des titres (squeeze-out) qui lui ont pas été servis au terme de l'offre de rachat clôturée mercredi. Plus de 98% des actions de Sunrise sont maintenant détenues par le conglomérat britannique, annonce jeudi un communiqué.

Par ailleurs, Sunrise sera décotée de la Bourse suisse après la finalisation de la procédure d'annulation des actions non détenues. L'opérateur UPC Suisse et Sunrise continueront à opérer séparément jusqu'à leur fusion planifiée au début de 2021, rappelle Liberty Global.

Le Britannique avait annoncé son intention de s'emparer de Sunrise le 12 août, avec une offre valorisant le deuxième opérateur de Suisse à 6,8 milliards de francs suisses.

lk/jh