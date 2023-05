Liberty Global : l'UE autorise la création d'un entreprise

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune entre Liberty Global (Royaume-Uni) et Fluvius System Operator CV (Fluvius) (Belgique).



La joint-venture, NetCo, combinera toutes les infrastructures de réseaux de communications électroniques fixes pertinentes actuellement détenues ou utilisées par la filiale de Liberty Global, Telenet BV, et Fluvius. En outre, NetCo poursuivra le déploiement et l'exploitation d'un réseau mixte hybride-fibre-coaxial (HFC) / fibre jusqu'aux locaux (FTTP) au sein de l'empreinte géographique de Telenet en Flandre (Belgique).



Liberty Global est une société internationale de services convergents d'Internet, de vidéo, de téléphonie fixe et de communications mobiles. Telenet est un opérateur de réseau câblé et mobile en Belgique. Fluvius est un opérateur public de réseaux multi-utilitaires en Flandre, exploitant également un réseau FTTP limité et fournissant des services de connectivité commerciale limités.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence horizontal. La Commission a également constaté que les relations verticales entre les marchés en amont et en aval ne poseraient pas de problème.



La Commission a pris note des mesures proposées par Telenet et Fluvius à l'Autorité belge de la concurrence dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles distorsions de concurrence dans le déploiement de réseaux de fibre optique en Flandre.



