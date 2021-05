Liberty Global : Vecima Networks et Vector Technologies permettent l'utilisation de services Gigabit pour Liberty Global

La solution interopérable des entreprises s'appuie sur l'architecture d'accès distribué, leader dans le secteur

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), l'un des leaders mondiaux de la convergence vidéo, du haut débit et des communications, poursuit le déploiement de la technologie à distance PHY (R-PHY) en Europe, pris en charge par Vector Technologies et Vecima Networks Inc. (TSX : VCM). Ce partenariat engagera Liberty Global sur la voie de la fourniture d'une connectivité à 10 Gbps dans toute sa zone de couverture européenne.

La solution de nouvelle génération R-PHY, développée conjointement, intègre le module Entra ERM112 RPD (dispositif à distance PHY) de Vecima dans le nœud dans ACCERON Compact R-PHY Node de Vector Technologies. Cette solution entièrement interopérable accélère le déploiement de l'architecture d'accès distribué (DAA) dans le réseau d'accès de Liberty Global et permet à Liberty Global de respecter sa feuille de route pour le réseau 10G, en franchissant la prochaine grande étape en matière de vitesse, de capacité et de faible latence.

« Le partenariat formé avec Vecima et Vector Technologies correspondait à un prolongement naturel de nos activités commerciales entreprises, principalement celles orientées vers notre mission consistant à créer des réseaux haut débit de nouvelle génération en Europe », a déclaré Seamus Gallagher, vice-président de la stratégie des réseaux d'accès de Liberty Global. « Aujourd'hui, nous avons plus de 19 millions de foyers connectés dans toute l'Europe avec des vitesses de 1Gbps. L'architecture d'accès distribué présente de nombreux avantages, tels que l'accroissement de la bande passante du réseau et la réduction du nombre d'équipements dans les têtes de réseau et les concentrateurs, ce qui permet la mise en place d'un réseau central unifié en fibre optique multiservice (vidéo/données/voix/mobile). Nous sommes très heureux de poursuivre notre déploiement du réseau gigabit avec une solution qui permet le libre choix des fournisseurs et qui prend en charge l'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs ».

Liberty Global, avec le soutien de Vecima et de Vector Technologies, prévoit d'achever les essais sur le terrain à l'automne 2021 dans ses sociétés d'exploitation en Europe occidentale et centrale. Les essais montrent l'efficacité opérationnelle de R-PHY et son déploiement prévu consolide la position de leader mondial du haut débit gigabit de nouvelle génération de Liberty Global.

« Nous sommes très heureux de nous associer à la fois à Liberty Global et à Vector Technologies pour mettre à profit nos solutions Entra d'architecture d'accès distribué et transformer ainsi les expériences des consommateurs dans les foyers, les entreprises et partout où les gens peuvent se connecter », a déclaré Clay McCreery, COO chez Vecima. « Vecima utilisera les infrastructures des réseaux existants mais s'engage à élaborer et fournir les solutions d'accès par câble les plus innovantes du secteur, qui offriront une vitesse et une capacité révolutionnaires. Liberty est l'un des principaux opérateurs dans le monde, et nous sommes fiers de participer à la mise en place de sa vision stratégique ».

Les exigences de Liberty Global comprenaient une solution entièrement interopérable avec le déploiement de leurs plateformes CCAP Core. Le module ERM112 RPD de Vecima donne à Liberty Global la liberté de s'approvisionner en éléments de réseau d'accès auprès de plusieurs fournisseurs, ce qui permet d'améliorer la rentabilité et d'accélérer la mise sur le marché. Vector Technologies a agi en tant qu'intégrateur pour ce projet et a effectué tous les tests nécessaires dans ses laboratoires DAA et DOCSIS.

« Vector Technologies et Vecima ont élaboré une solution qui prend en charge un environnement à fournisseurs multiples basé sur des normes. Nous sommes convaincus que l'ouverture est la clé de la construction du réseau d'accès de l'avenir, et nous sommes déterminés à élaborer des solutions évolutives, sécurisées et simples qui permettent de gérer les solutions réseau pour éviter les scénarios empêchant le libre choix de fournisseurs », a déclaré Maciej Muzalewski, CTO de Vector Technologies. « Nous avons effectué tous les tests essentiels dans nos laboratoires de haute technologie, construits spécifiquement pour prendre en charge les futures mises en œuvre de DOCSIS et DAA. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec Liberty Global comme intégrateur, en l'aidant à progresser vers des vitesses de l'ordre du gigabit partout où il est présent ».

En rapprochant les nouveaux réseaux 10G en fibre numérique CIN et les anciennes installations coaxiales RF, la solution combinée de Vector Technologies et de Vecima prend en charge les architectures qui font pénétrer davantage la fibre dans le réseau, permettant ainsi aux opérateurs d'exploiter la capacité du réseau existant et de fournir une bande passante accrue aux abonnés.





À propos de Liberty Global

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK) est l'un des leaders mondiaux de la vidéo convergente, du haut débit et des communications, présent dans sept pays européens sous les marques grand public Virgin Media, Telenet, UPC, la nouvelle UPC Sunrise, ainsi que VodafoneZiggo, détenue par une coentreprise à parts égales. Notre évolution substantielle et notre engagement envers l'innovation nous donnent la possibilité d'investir dans les infrastructures et les plateformes numériques qui permettent à nos clients d'exploiter au maximum la révolution numérique.

Liberty Global propose des produits leaders sur le marché grâce à des réseaux de nouvelle génération qui, connectent les clients abonnés à 50 millions de services de haut débit, vidéo, téléphonie fixe et mobile, dans l'ensemble de nos marques. Nous avons également réalisé des investissements importants dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate, la série de courses de Formule E et plusieurs réseaux sportifs régionaux.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.libertyglobal.com.





À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est un leader mondial du développement de matériel intégré et des solutions logicielles évolutives permettant l'accès à large bande, la diffusion de contenu et la télématique. Nous offrons la possibilité aux plus grands innovateurs du monde de progresser, de se connecter, de se divertir et d'analyser. Nous élaborons des technologies qui transforment la diffusion et le stockage de contenu, qui permettent l'accès aux réseaux à large bande à haute capacité et qui rationalisent l'analyse des données.

Vous trouverez de plus amples informations sur la solution Entra de Vecima sur le site https://vecima.com/solutions/distributed-access/. Ou visitez notre site web à l'adresse www.vecima.com.





À propos de Vector Technologies

Vector Technologies agit en tant de centre de compétences européen pour les plus grands opérateurs de systèmes multiples du monde et leur offre une prise en charge pour transformer leur réseau en architecture d'accès distribué.

En tant que partenaire expérimenté, nous :

Intégrer, optimiser et concevoir des solutions pour les réseaux d'accès de nouvelle génération

Définir les meilleures orientations du développement technologique dans le domaine de l'architecture d'accès distribué (DAA) ou des réseaux optiques passifs (PON) et des réseaux définis par logiciel (SDN)

Prendre en charge les opérateurs de systèmes multiples dans les migrations technologiques efficaces.

Permettre aux opérateurs d'accroître l'efficacité et la disponibilité des services fournis

Posséder une expérience de terrain avérée dans la gestion de projets clés en main pour Remote-PHY, DAA, DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0

Pour de plus amples informations, l'obtention de mises à jour et de liens utiles, veuillez consulter notre site Internet : https://vectortechnologies.com/



