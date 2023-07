Liberty Global plc a annoncé la nomination de Tony Werner à son conseil d'administration. Pendant 16 ans, M. Werner a occupé le poste de directeur de la technologie, puis de président de la technologie, des produits et de l'expérience chez Comcast Cable, qui fait partie de Comcast Corporation, une entreprise mondiale de médias et de technologie qui fournit des services haut débit, sans fil et vidéo de classe mondiale par l'intermédiaire de Xfinity et de Comcast Business aux États-Unis, et de Sky en Europe. Par l'intermédiaire de ses filiales, Comcast produit, distribue et diffuse également des programmes de divertissement, de sport et d'information de premier plan avec des marques telles que NBC, Telemundo, Universal, Peacock et Sky.

Avant de rejoindre Comcast, M. Werner était premier vice-président et directeur de la technologie chez Liberty Global, où il a dirigé la stratégie mondiale de l'entreprise en matière de services vidéo, vocaux et de données. Il possède plus de 40 ans d'expérience en ingénierie et en gestion technique, ayant également occupé des postes de direction chez Qwest Communications, Aurora Networks, TeleCommunications Inc, AT&T Broadband et Rogers Communications. M. Werner a été président et président du conseil d'administration de la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) et de la fondation SCTE de 2015 à 2017.

Il a été intronisé au Broadcasting & Cable Hall of Fame, ainsi qu'au Cable Hall of Fame. En 2000, il a reçu le prix Vanguard de la NCTA pour la science et la technologie et en 2016, il a reçu un prix Technical Emmy pour l'ensemble de sa carrière.