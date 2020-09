Salt entame des démarches judiciaires contre Sunrise

Zurich (awp) - Reprochant à Sunrise la suspension d'un accord convenu dans la fibre optique après l'annonce de la reprise du numéro deux suisse des télécommunications par Liberty Global, Salt a entamé de premières démarches judiciaires. L'opérateur vaudois indique mardi avoir obtenu le droit de recevoir de Liberty Global des informations sur la transaction.

Désormais Salt entend envoyer à Liberty Global, sa société soeur Liberty Media ainsi qu'à son président John Malone et son directeur général Michael Fries des citations à comparaître, selon des documents judiciaires. Ces personnes et entités devront dès lors produire devant la cour les documents, la correspondance ou des déclarations relatifs à l'accord.

Des informations qui sont susceptibles d'être pertinentes en vue de la procédure envisagée en Suisse, selon la demande adressée par Salt au Tribunal de district de Denver, dans l'Etat américain du Colorado. Salt estime que Sunrise a violé l'accord d'exclusivité signé avec son concurrent vaudois en vue de créer une entreprise commune, Swiss Open Fibre.

Cette dernière se voulait être un contrepoids à l'opérateur historique Swisscom, leader du secteur de la fibre optique. Sunrise a cependant mis le projet à l'arrêt après l'annonce de son rachat par l'américain Liberty Global, qui chapeaute notamment le câblo-opérateur UPC Suisse.

La collaboration entre Salt et Sunrise était intervenue dans le contexte de l'échec il y un an et demi du rachat du câblo-opérateur zurichois UPC Suisse, filiale du géant anglo-saxon Liberty Global, après l'opposition de Freenet, actionnaire de référence de Sunrise. Selon les documents judiciaires qu'AWP a pu se procurer, Liberty Global a tenté, sans succès, de s'emparer de Salt, comme l'a révélé la NZZ.

Evoquant la collaboration avec Salt, le patron de Sunrise, André Krause, a déclaré jeudi dernier à AWP que la situation serait analysée une fois la transaction à plusieurs milliards finalisée, et qu'il sera alors décidé de la meilleure marche à suivre.

M. Krause avait souligné que selon les clauses contractuelles convenues, chaque partenaire est libre de mettre fin à tout moment aux négociations concernant le projet d'expansion dans la fibre optique. Sunrise assure n'avoir "à aucun moment demandé ou encouragé l'offre de Liberty Global", le scénario d'une offre publique d'achat (OPA) non sollicitée ayant été explicitement exclu dans l'accord avec Salt.

Liberty Global lancera son offre d'achat en numéraire sur Sunrise le 11 septembre. Par l'entremise de sa filiale UPC Suisse, le groupe propose aux actionnaires de l'opérateur zurichois 110 francs suisses par titre, valorisant l'opérateur à 6,8 milliards de francs suisses, endettement compris.

