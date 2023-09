Liberty Global plc est une société internationale de communications convergentes fixes et mobiles. La société fournit des services Internet à large bande, des services vidéo, des services de téléphonie fixe et des services de communications mobiles à des clients résidentiels et à des entreprises en Europe. Ses segments comprennent la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni (U.K.), l'Irlande, et le Centre et autres. Ses activités comprennent la fourniture de services de communication résidentiels et interentreprises en Suisse et en Slovaquie par l'intermédiaire de certaines filiales détenues à 100 %, telles que UPC Holding, en Belgique par l'intermédiaire de Telenet Group Holding N.V. (Telenet) et en Irlande par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100 %, VM Ireland. En outre, elle possède une coentreprise à parts égales, l'entreprise commune VMO2, avec Telefonica SA (Telefnica), qui fournit des services de communication résidentiels et interentreprises au Royaume-Uni, et une coentreprise à parts égales, l'entreprise commune VodafoneZiggo, avec Vodafone Group plc (Vodafone), qui fournit des services de communication résidentiels et interentreprises aux Pays-Bas.

Secteur Services intégrés de télécommunications