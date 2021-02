Vodafone: recettes en baisse au 3e trimestre de l'exercice 2020/21

Londres (awp/afp) - L'opérateur télécoms Vodafone a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 4,7% sur un an au troisième trimestre de son exercice décalé. Le géant britannique a notamment souffert d'une baisse des recettes d'itinérance, la pandémie réduisant les déplacements à l'international.

Le chiffre d'affaires a atteint 11,2 milliards d'euros (11,99 milliards de francs suisses) pour la période entre octobre et décembre, avec un retour à la croissance en Allemagne dans les services de télécommunications (+1%), notamment grâce à une forte consommation de données en raison des confinements et du télétravail. Les recettes de services de télécoms se sont en revanche effritées au Royaume-Uni sur la même période (-0,4%) et un repli plus prononcé (-7,8%) dans le reste de l'Europe.

"Nous avons fait des progrès dans nos priorités stratégiques", y compris dans le projet d'introduction en Bourse de la division d'antennes-relais Vantage Towers début 2021 à Francfort, a commenté Nick Read, le directeur général de Vodafone, cité dans le communiqué mercredi. Au premier semestre, l'opérateur avait renoué avec les bénéfices même si la pandémie de Covid-19 pèse sur ses recettes d'itinérance.

"Toute amélioration dans une société de la taille de Vodafone va se faire progressivement", remarque Richard Hunter, analyste d'Interactive Investor, tout en relevant que "les recettes sont en baisse de 4,7% sur un an, avec la pandémie qui pèse sur le roaming et les revenus provenant des visiteurs internationaux".

En outre, "la dette reste élevée" même si elle devrait pouvoir diminuer grâce aux recettes attendues "de l'introduction en Bourse imminente de Vantage Towers", ajoute-t-il. "L'Europe reste le principal marché pour Vodafone après des cessions stratégiques ailleurs et représente 77% du total des recettes", avec le rachat des activités allemandes de Liberty Global qui se traduisent par une part de 30% du total du chiffre d'affaires générée en Allemagne".

Les prévisions de résultat d'exploitation du groupe ont été confirmées à entre 14,4 et 14,6 milliards d'euros.

L'action bondissait de 4,73% à 133,50 pence vers 11h30.

afp/vj