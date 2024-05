Liberty Latin America Ltd est une société de communication qui opère dans plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes sous les marques BTC, Flow, Liberty et Mas Movil, ainsi que par l'intermédiaire de ClaroVTR, sa coentreprise au Chili. Les produits et services de l'entreprise comprennent des solutions de connectivité, de centre de données, d'hébergement et de gestion de niveau professionnel, ainsi que des solutions de technologie de l'information, avec des clients allant des petites et moyennes entreprises aux sociétés internationales et aux agences gouvernementales. En outre, Liberty Latin America exploite un réseau de câbles à fibres optiques sous-marins et terrestres qui relie environ 40 marchés dans la région. Ses segments sont C&W Caribbean et C&W Panama. Les services de communication et de divertissement que l'entreprise fournit à ses clients résidentiels et professionnels comprennent la vidéo, l'internet à large bande, la téléphonie et les services mobiles. Elle s'attache à tirer parti de sa gamme complète de produits pour proposer des offres de convergence fixe-mobile.

Secteur Services de télécommunications sans fil