Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. est une société holding. La société exploite, par l'intermédiaire de sa filiale, Tripadvisor, Inc. (Tripadvisor). Tripadvisor est une plateforme de voyage qui rassemble les commentaires et les opinions de sa communauté de voyageurs sur les hébergements, les restaurants, les expériences, les compagnies aériennes et les croisières dans le monde entier. Ses segments comprennent Tripadvisor Core, Viator et TheFork. Le segment Tripadvisor Core comprend les hôtels de la marque Tripadvisor, l'affichage et la plateforme de la marque Tripadvisor, les expériences et les restaurants de la marque Tripadvisor. Dans le segment Viator, Tripadvisor fournit des informations et des services permettant aux consommateurs de rechercher et de réserver des visites, des activités et des expériences dans des destinations de voyage populaires par l'intermédiaire de Viator. Dans le segment TheFork, Tripadvisor fournit des informations et des services permettant aux consommateurs de rechercher et de réserver des restaurants dans des destinations de voyage populaires grâce à son offre de réservation de restaurants.

Secteur Internet