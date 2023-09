Libstar Holdings Limited est spécialisé dans la production et la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits alimentaires périssables (52,1%) : produits laitiers (fromages, beurres, yaourts, crèmes, etc.), produits de viande, produits frais et réfrigérés, etc. ; - produits d'épicerie (33,4%) : assaisonnements, épices, pâtes, produits en conserve, pâtes à tartiner (miel, confitures, beurres, etc.), céréales, etc. ; - produits de pâtisserie et de boulangerie (8,6%) : tortillas, brioches, biscottes, biscuits, pains, etc. Le groupe vend également des ingrédients alimentaires (poudres à lever, arômes, colorants, etc.) ; - snacks et confiseries (5,4%) : noix, barres de céréales, barres énergétiques, nougats, etc. ; - produits ménagers et de soins personnels (0,5%) : produits d'entretien et de nettoyage de la maison, produits de soin du linge, cotons hydrophiles, lingettes, savons de toilette, etc.

Secteur Transformation des aliments