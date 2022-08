La société financière non bancaire paiera un coupon annuel de 6,8975 % et avait lancé un appel d'offres auprès des banquiers et des investisseurs plus tôt dans la journée, ont-ils précisé.

Les obligations de la société sont notées AAA par CRISIL et l'émission sera fermée à la souscription mercredi.

L'émission arrivera à échéance le 16 novembre 2023.

(1 $ = 78,6475 roupies indiennes)