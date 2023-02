Le bénéfice de la société indienne LIC Housing Finance chute de 37% en raison des coûts.

La société, une unité de Life Insurance Corp of India, a déclaré que le bénéfice net est tombé à 4,80 milliards de roupies (58 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 7,67 milliards de roupies un an plus tôt.

Le créancier basé à Mumbai a déclaré que ses coûts de dépréciation sur les instruments financiers ont bondi de 114,5 % pour atteindre 76,3 milliards de roupies.

Cependant, le plus grand frein aux résultats a été les coûts financiers qui ont bondi de 19,4 %, représentant 80 % des dépenses totales, qui ont augmenté de 28,6 % à 52,83 milliards de roupies.

La demande de logements est restée forte en Inde, malgré une série de hausses des taux d'intérêt l'année dernière, car une classe moyenne montante en plein essor achète des biens immobiliers. Mais la hausse des coûts de financement a comprimé les marges d'intérêt nettes et le revenu d'intérêt net.

Les revenus d'intérêts de LIC Housing ont augmenté de 16,8 % pour atteindre 58,39 milliards de roupies au cours du trimestre.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 2,9 % avant la publication des résultats lundi. Elles ont chuté d'un peu plus de 6 % depuis le début de l'année, soit moins de la moitié de la baisse d'environ 12 % des actions de LIC. (1 $ = 82,7440 roupies indiennes)