LICT Corporation est une société de communication intégrée. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce ses activités dans des communautés rurales de neuf États, fournissant des services de communication réglementés et non réglementés, notamment le service téléphonique local, l'accès au réseau, le transport, l'accès Internet à haut débit, le service interurbain, la télévision par câble et les services des entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC). Elle fournit des services à large bande à haute vitesse, y compris l'accès à Internet, par le biais de lignes d'abonné numériques (DSL) en cuivre, d'installations à fibre optique, de services sans fil fixes et de modems câble. Elle fournit également des services vidéo par le biais de services de télévision par câble traditionnels (CATV) et de services de télévision par protocole Internet (IPTV) ; la voix sur protocole Internet (VoIP) ; les communications vocales sans fil, et plusieurs autres services connexes. Elle exerce ses activités dans certaines parties de la Californie, de l'Iowa, du Kansas, du Michigan, du Nouveau-Mexique, de l'Utah et du Wisconsin.

Secteur Services intégrés de télécommunications