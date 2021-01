Départ du directeur général de LLB, Roland Matt, qui prend la tête de LGT Bank

Zurich (awp) - La Liechtensteinische Landesbank (LLB) devra à l'avenir composer sans son directeur général (CEO) Roland Matt. Ce dernier a été nommé à la tête de LGT Bank, unité du groupe bancaire LGT Private Banking détenu par la famille princière du Liechtenstein. M. Matt, qui succèdera à Roland Schubert, rejoindra LGT Bank à l'automne prochain pour prendre ses fonctions dès le début 2022.

L'actuel directeur général de LGT Bank, Roland Schubert, est pour sa part appelé à siéger au conseil d'administration de l'établissement à compter du 1er janvier 2022, précise mardi le groupe bancaire dans son communiqué. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Matt sera également membre du directoire de LGT Private Banking.

Dans son communiqué, LGT se félicite de pouvoir bénéficier d'un spécialiste de la gestion de fortune disposant d'une grande expérience. Regrettant pour sa part le départ de Roland Matt, la LLB a annoncé en parallèle avoir nommé avec effet immédiat son adjoint et chef de la division clientèle privée et entreprises, Urs Müller, en tant que directeur général ad interim. LLB a lancé le processus de recrutement d'un nouveau patron.

Membre du conseil d'administration de LLB depuis 2009, M. Matt travaille pour le groupe de la Principauté depuis 2002. Il a notamment joué un rôle décisif dans le développement des activités et a placé l'entreprise sur la voie du succès et de la croissance, ajoute LLB. Dans le cadre de la stratégie Focus2015, l'établissement s'est focalisé sur son coeur de métier et a simplifié sa structure d'entreprise.

Vive croissance des affaires

Depuis 2015, le volume d'affaires de LLB est passé de 55 milliards de francs suisses à plus de 85 milliards. Dans le même temps, sous la direction de Roland Matt, le groupe LLB a mis en œuvre des initiatives de numérisation complètes et a procédé à plusieurs acquisitions stratégiques en Autriche et en Suisse.

Le conseil d'administration de LLB regrette profondément le départ de son CEO et le remercie pour son grand engagement envers la société. Assurant désormais l'intérim à la tête de la LLB, Urs Müller a occupé divers postes de direction dans le groupe depuis 1995. En 2011, il en a rejoint le conseil d'administration, pour devenir l'année suivante l'adjoint du CEO.

Avant d'oeuvrer pour le compte de LLB, M. Matt a collaboré durant plus de douze ans à la VP Bank à Vaduz, y occupant divers postes de direction dans les domaines de la recherche, de la gestion d'actifs et du family office. Roland Matt est né en 1970 et est citoyen du Liechtenstein. En tant que directeur général du groupe LLB, il a également siégé aux conseils d'administration de l'Association des banquiers du Liechtenstein et de la Chambre de commerce et d'industrie du Liechtenstein.

Basée à Vaduz LGT Bank offre des services complets de gestion de patrimoine, de banque et de financement aux personnes fortunées et aux intermédiaires financiers dans l'espace germanophone et sur d'autres marchés, ainsi que des services de banque de détail au Liechtenstein. Elle fait partie du groupe LGT Private Banking, qui est dirigé par Olivier de Perregaux en tant que CEO depuis le début de 2021.

vj/buc/nj