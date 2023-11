La Liechtensteinische Landesbank AG est une société mère du groupe bancaire LLB Group, basée au Liechtenstein. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'exploitation : Banque de détail et d'entreprise, banque privée et clients institutionnels. Le segment Retail & Corporate Banking englobe les activités de banque universelle sur les marchés nationaux du Liechtenstein et de la Suisse. Le segment Private Banking englobe toutes les activités de banque privée du groupe LLB. Le segment Clients institutionnels englobe les activités d'intermédiaire financier et de fonds d'investissement ainsi que les activités de gestion d'actifs et de structuration du patrimoine du groupe LLB. En outre, la société agit par l'intermédiaire de son Corporate Center, qui soutient les unités commerciales orientées vers le client et gère les investissements financiers du groupe LLB. La société possède des filiales au Liechtenstein, en Suisse et en Autriche, ainsi que des bureaux en Suisse, à Dubaï et à Abu Dhabi.

Secteur Banques