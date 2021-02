LLB: Gabriel Brenna succède à Roland Matt à la tête du groupe

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Liechtensteinische Landesbank (LLB) aura à compter du 1er mars prochain un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Gabriel Brenna. L'actuel responsable des activités de banque privée succédera à Roland Matt, qui a quitté l'entreprise fin janvier pour reprendre la direction de LGT Bank.

A la tête de la division Private Banking et à ce titre membre de la direction depuis 2012, l'Italo-suisse préside également les conseils d'administration de LLB Autriche, LLB Asset Management et Bank Linth LLB. Avant de rejoindre le groupe liechtensteinois, son futur patron a oeuvré huit ans au service du cabinet de conseil McKinsey à Zurich et à Londres, précise un communiqué diffusé mercredi.

En plus de ses nouvelles fonctions de CEO Gabriel Brenna continuera de chapeauter les activités de banque privée jusqu'à la désignation de son successeur.

Le conseil d'administration remercie par ailleurs Urs Müller pour avoir assuré l'intérim après le départ de Roland Matt, permettant une "transition sans à-coups". Il continuera d'officier en tant que directeur adjoint du groupe et responsable de la clientèle privée et entreprises.

buc/fr