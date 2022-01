LLB anticipe un bond de plus d'un quart de son bénéfice net en 2021

Zurich (awp) - Le groupe bancaire LLB a vu ses résultats bondir l'année dernière. Selon des chiffres non audités, ses recettes se sont enrobées de plus de 10% à 476 millions de francs suisses et son bénéfice net de 26% à 109,8 millions, malgré des charges d'exploitation en légère hausse.

Le volume d'affaires, qui avait franchi la barre des 100 milliards de francs suisses après les six premiers mois de l'exercice écoulé, a enflé de 4 milliards supplémentaires et s'inscrivait à fin décembre à 106 milliards.

Cette évolution "reflète à la fois la dynamique de croissance, l'amélioration qualitative des recettes dans les activités clients ainsi que la stricte maîtrise des coûts", s'est félicité l'établissement liechtensteinois jeudi dans un communiqué.

Les résultats annuels détaillés seront publiés le 25 mars prochain.

