LLB voit ses afflux de capitaux se tarir au premier semestre

Zurich (awp) - La Liechtensteinische Landesbank (LLB) est parvenue à boucler les six premiers mois de 2020 sur un résultat à peu près stable, malgré la division par deux des afflux nets d'argent frais par rapport à la même période un an plus tôt. Face aux défis que pose la crise sanitaire, l'établissement de Vaduz entend mettre l'accent avant tout sur la rentabilité.

Le produit d'exploitation s'est délesté de 5,9% à 210,4 millions de francs suisses. Les commissions et services, principale source de revenus de la banque, ont progressé de 0,5% à 99,4 millions, alors que les afflux de capitaux ont diminué de près de moitié (-48,7%) sur un an, à 1,03 milliard, précise LLB dans son rapport semestriel publié mardi.

Les opérations sur intérêts ont généré un résultat net de 65,0 millions, en repli de près d'un quart sur un an, essentiellement en raison d'un correctif de valeur de 13,8 millions pour risques de défaut de crédit. Les activités de négoce ont quant à elle décollé (+73,7%) à 46,5 millions.

Les avoirs clientèles ont été ramenés à 73,5 milliards de francs suisses, à comparer aux 76,3 milliards rapportés à fin 2019. Les crédits ont enflé de 0,2% à 13,0 milliards, grâce notamment à la progression de 200 millions (+2%) des créances hypothécaires.

Pour la suite des opérations, LLB entend mettre l'accent sur la rentabilité, en identifiant de potentielles réductions de coûts et en jouant à fond la carte de la numérisation. Sur l'ensemble de l'exercice, la direction dit s'attendre à un résultat "solide" sans plus de précisions.

buc/jh