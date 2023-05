Le groupe LLB se renforce en Suisse après le rachat de la banque Linth

Zurich (awp) - Après le rachat de la banque Linth l'année dernière, la Liechtensteinische Landesbank (LLB) compte se développer en Suisse. Par ailleurs le patron de l'établissement saint-gallois, David Sarasin, a annoncé sa démission, indique mardi un communiqué.

Les filiales du groupe LLB qui comprend Liechtensteinische Landesbank, Bank Linth et Liechtensteinische Landesbank en Autriche apparaîtront désormais sous la raison sociale commune "LLB", précise un communiqué.

La banque privée, la clientèle entreprise et les activités avec des gestionnaires de fortune externes vont être développées par le groupe et des nouvelles filiales seront ouvertes à Zurich et St-Gall.

L'organisation de Bank Linth sera pour sa part réaménagée à partir du 1er juillet.

David Sarasin, après 20 ans au sein de la direction de l'institut saint-gallois, a décidé de démissionner afin de se consacrer à de nouvelles activités. Pour assurer une bonne continuité, il accompagnera l'entreprise jusqu'à la fin de 2023. Le processus de recrutement d'un nouveau patron a en outre été entamé.

lk/rp