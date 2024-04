Lifco, société spécialisée dans l'acquisition et le développement d'entreprises de niche, a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'année.

Le chiffre d'affaires de Lifco a légèrement augmenté de 0,8 % pour atteindre 6 006 millions de couronnes suédoises (SEK), contre 5 959 millions de SEK l'année précédente. Cependant, la croissance organique a chuté de 7,8 % en raison d'un marché difficile, notamment dans les secteurs de la démolition et des outils ainsi que dans certaines parties des solutions systèmes.

L'EBITA (et non l'EBITDA), qui représente le résultat avant intérêts, taxes et amortissements, a diminué de 3,9 % pour s'établir à 1 278 millions de SEK, comparativement à 1 330 millions de SEK l'année précédente. La marge d'EBITA a également reculé, passant de 22,3 % à 21,3 %. - Le bénéfice avant impôts a baissé de 11,0 %, s'établissant à 941 millions de SEK contre 1 057 millions de SEK l'année précédente.

Le bénéfice net a diminué de 11,6 % pour atteindre 701 millions de SEK, contre 793 millions de SEK lors du même trimestre de l'année précédente. - Le bénéfice par action a également reculé de 11,6 %, passant de 1,72 SEK à 1,52 SEK.

Le flux de trésorerie issu des activités opérationnelles a connu une baisse de 13,6 %, s'établissant à 631 millions de SEK contre 731 millions de SEK.

Source : Lifco

Le PDG de Lifco a commenté que les acquisitions ont contribué positivement au chiffre d'affaires, mais que la faible performance organique, en particulier dans le secteur de la démolition et des outils, a pesé sur les résultats. Il a également noté que la période de Pâques plus précoce en 2024 par rapport à 2023 a eu un impact négatif sur le secteur dentaire.

Lifco a annoncé l'acquisition de deux entreprises italiennes, Brevetti Montolit et CFR, qui devraient être consolidées dans les secteurs de la démolition et des outils et des solutions systèmes, respectivement, au deuxième trimestre de 2024. Ces entreprises sont spécialisées et ont ensemble un chiffre d'affaires d'environ 660 millions de SEK.

En février, Lifco a émis deux obligations non garanties pour un total de 1 000 millions de SEK, portant le total des obligations en circulation à 4 000 millions de SEK.

La position financière de Lifco reste solide, avec une dette nette portant intérêt équivalant à 1,0 fois l'EBITDA au 31 mars 2024, ce qui est conforme à l'objectif de l'entreprise de maintenir cette dette à un maximum de trois fois l'EBITDA.

En détail, le secteur dentaire a vu ses ventes augmenter de 2,8 %, tandis que l'EBITA a légèrement diminué. Le secteur de la démolition et des outils a connu une baisse significative des ventes de 17,6 % et une chute de l'EBITA de 31,6 %. En revanche, le secteur des solutions systèmes a enregistré une hausse des ventes de 12,3 % et une augmentation de l'EBITA de 16,0 %.

En conclusion, Lifco fait face à des défis de croissance organique dans certains secteurs, mais continue de renforcer sa position grâce à des acquisitions stratégiques. La société maintient une structure financière solide, lui permettant de poursuivre sa stratégie d'expansion.