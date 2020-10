Lifco AB (publ) : vive hausse après les résultats

Données financières SEK USD EUR CA 2020 13 757 M 1 568 M 1 328 M Résultat net 2020 1 453 M 166 M 140 M Dette nette 2020 4 046 M 461 M 391 M PER 2020 39,3x Rendement 2020 0,83% Capitalisation 57 050 M 6 539 M 5 507 M VE / CA 2020 4,44x VE / CA 2021 4,04x Nbr Employés 5 382 Flottant 48,8% Graphique LIFCO AB (PUBL) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LIFCO AB (PUBL) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 695,00 SEK Dernier Cours de Cloture 628,00 SEK Ecart / Objectif Haut 10,7% Ecart / Objectif Moyen 10,7% Ecart / Objectif Bas 10,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Per Waldemarson President, Chief Executive Officer & Director Carl Reinhold Adolf Bennet Chairman Therèse Hoffman Chief Financial Officer Erik Henry Gabrielson Independent Director Johan Erik Stern Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LIFCO AB (PUBL) 9.79% 6 539 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED -37.89% 22 963 INDUSTRIVÄRDEN AB 5.95% 12 129 KINNEVIK AB 63.10% 11 871 SOMFY SA 54.74% 5 525 COMPASS DIVERSIFIED -28.60% 1 152