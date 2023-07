Lifco publ AB, anciennement Lifco AB, est une société d'investissement basée en Suède. Elle est engagée dans l'acquisition et le développement de sociétés de niche. Son objectif est de garantir l'amélioration des bénéfices des filiales et de dégager des flux de trésorerie. Elle détient des participations à long terme, se concentre sur la rentabilité et a une organisation décentralisée. La société est active dans trois secteurs d'activité : Dental, qui comprend les fournisseurs de biens consommables, de matériaux, d'équipements et de services techniques aux dentistes ; Demolition & Tools, qui fournit des robots de démolition et des accessoires pour grues et excavateurs ; et Systems Solutions, qui propose des intérieurs de véhicules, du regarnissage, de la fabrication en sous-traitance, des technologies environnementales et des équipements pour les scieries. Son portefeuille comprend une centaine d'entreprises dans 30 pays.

Secteur Sociétés holdings