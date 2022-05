Comment l'introduction en bourse de LIC, la plus importante de l'Inde, a failli dérailler à cause de l'instabilité du marché. 17/05/2022 | 13:20 Envoyer par e-mail :

L'Inde s'attend à lever jusqu'à 2,7 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse de Life Insurance Corp of India qui s'est ouverte aux investisseurs particuliers et autres mercredi, plus de deux ans après que le gouvernement ait évoqué la perspective de mettre la société géante sur le marché. New Delhi avait espéré lever jusqu'à 12 milliards de dollars pour la participation de 3,5 % dans le plus grand assureur du pays, mais après avoir manqué une série d'échéances, elle n'obtiendra qu'une fraction de ce montant. Le géant de l'assurance, âgé de 66 ans, devrait s'introduire sur les marchés boursiers indiens le 17 mai, dans un contexte de volatilité des marchés, après avoir manqué la frénésie des introductions en bourse de l'année dernière. Voici une chronologie des plans de cotation du gouvernement pour LIC, qui détient plus de 60 % du marché indien de l'assurance. Février 2020 Le gouvernement indien annonce son intention de vendre une partie de sa participation dans la LIC par le biais d'une éventuelle introduction en bourse, afin d'atteindre un objectif plus large de cession d'actifs publics de 29,6 milliards de dollars pour l'exercice financier se terminant en mars 2021. Avril 2020 Les plans d'introduction en bourse de la LIC déraillent car la pandémie de COVID-19 affecte les plans de collecte de fonds de plusieurs entreprises en raison de l'incertitude du marché. Décembre 2020 La vente est encore retardée car le gouvernement commence à déterminer la valeur intrinsèque du géant de l'assurance pour la première fois, un exercice qui prend finalement plus d'un an. La valeur intrinsèque est une mesure des flux de trésorerie futurs des compagnies d'assurance-vie et la principale mesure financière des assureurs. Février 2021 Le gouvernement déclare qu'il prévoit de vendre environ 10 % de ses actions dans la LIC d'ici la fin mars 2022. Janvier 2022 Le gouvernement se fixe une date limite à la mi-mars pour lever jusqu'à 12 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse et demande aux autorités de réglementation un examen rapide d'un projet de prospectus... 1er février 2022 Le gouvernement annonce des réductions drastiques des plans de vente de participations dans les entreprises publiques. La proposition d'abaisser l'objectif global de désinvestissement réduit les attentes concernant l'introduction en bourse de la LIC à une vente de 5 % des parts, contre 10 % auparavant. 3 février 2022 La valeur intrinsèque de la LIC est finalisée à plus de 5 trillions de roupies (66,82 milliards de dollars), rapporte Reuters. L'évaluation du marché de LIC est considérée comme étant deux à trois fois supérieure à sa valeur intrinsèque. 13 février 2022 La LIC dépose son projet de documents d'introduction en bourse avec une valeur intrinsèque de 5,39 trillions de roupies. La direction de l'entreprise commence alors à organiser des tournées de présentation virtuelles pour les investisseurs potentiels. 24 février 2022 La Russie envahit l'Ukraine dans le cadre de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale", frappant les marchés mondiaux et conduisant de nombreux investisseurs étrangers dans les marchés émergents à vendre leurs avoirs. 26 février 2022 Le cabinet indien approuve une modification de la politique permettant un investissement direct étranger jusqu'à 20 % dans la LIC. Les représentants du gouvernement restent confiants quant à une introduction en bourse d'ici la fin mars 2022. 1er mars 2022 Les banquiers qui conseillent la LIC ont poussé le gouvernement à reporter le lancement de l'introduction en bourse, en raison de la secousse du marché due à l'invasion, rapporte Reuters. Des sources confirment ensuite que le projet de cotation de la LIC est repoussé au prochain exercice financier, à partir d'avril. 22 avril 2022 New Delhi pourrait réduire de moitié son objectif de collecte de fonds pour l'introduction en bourse de LIC à environ 3,9 milliards de dollars après avoir réduit les estimations de valorisation suite aux commentaires des investisseurs, selon une source gouvernementale. 26 avril 2022 L'Inde dépose le prospectus de l'IPO, abaissant encore le montant qu'elle espère lever à environ 2,7 milliards de dollars provenant de la vente d'une participation de 3,5 %, soit seulement un tiers de ses estimations initiales, après que les investisseurs aient remis en question le potentiel de croissance de LIC. 2 mai 2022 L'introduction en bourse de LIC s'ouvre à une souscription de l'investisseur principal qui obtient finalement une forte demande et un prix dans le haut de la fourchette. 4 mai 2022 L'introduction en bourse s'ouvre aux souscriptions des investisseurs particuliers et autres.

