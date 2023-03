Exclusif - La LIC prévoit de plafonner l'exposition aux investissements après la déroute des actions d'Adani - sources

Après que le groupe Adani a perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur suite aux allégations cinglantes de la société américaine Hindenburg Research, la société publique LIC a été critiquée pour avoir une exposition de plus de 4 milliards de dollars à des entreprises du groupe.

LIC, le plus grand investisseur institutionnel national du pays avec des actifs sous gestion d'environ 539 milliards de dollars, prévoit de limiter son exposition à la dette et aux actions dans les entreprises individuelles, les entreprises du groupe et les entreprises qui sont soutenues par les mêmes promoteurs, a déclaré à Reuters l'une des sources ayant connaissance de l'affaire.

La LIC cherche à mettre en place des "conditions limites" sur ses investissements qui limiteraient son exposition aux titres", a déclaré la source.

Les sources n'ont pas souhaité être nommées car les discussions sont privées jusqu'à ce que le conseil d'administration de la LIC approuve le plan. La LIC et le ministère fédéral des finances n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires.

Les plafonds, une fois approuvés par le conseil d'administration de la LIC, limiteront davantage l'exposition de l'assureur. Actuellement, l'assureur ne peut pas investir plus de 10 % des actions en circulation dans une entreprise et 10 % de la dette en circulation.

L'Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) interdit également aux assureurs d'investir plus de 15 % de leurs fonds d'investissement dans des actions et des dettes de sociétés détenues par une seule entreprise ou un groupe de promoteurs.

Cette mesure vise à renforcer les stratégies d'investissement et à protéger la LIC des critiques publiques concernant ses décisions d'investissement ou son exposition à des entités telles que le groupe Adani, a déclaré la deuxième source.

Le montant des plafonds sera décidé par le comité d'investissement de l'assureur avant d'être présenté au conseil d'administration "prochainement", a déclaré la première source.

"L'assureur prévoit maintenant de fixer des sous-limites pour ces investissements afin de contrôler son exposition", a déclaré la source.

La LIC a investi 301,2 milliards de roupies dans des actions de sociétés du groupe Adani et a une dette de 61,82 milliards de roupies.

"Les limites globales (actuelles) imposées par l'IRDAI pour les investissements dans des entités détenues par un seul groupe pourraient signifier que la LIC peut investir des montants importants dans des sociétés du groupe, car elle dispose d'un fonds d'investissement considérable", a déclaré Bahroze Kamdin, associé chez Delloitte India.

"Cela pourrait avoir un impact sur ses investissements en raison de la volatilité du marché et de l'érosion probable des fonds dus aux assurés".

(1 $ = 82,2170 roupies indiennes)