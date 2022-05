Exclusif - La société indienne Digit Insurance vise une valorisation de 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse - sources

Fondée en 2017, Digit tente de capitaliser sur le marché sous-pénétré de l'assurance générale en Inde ainsi que sur le besoin des utilisateurs d'une meilleure expérience client, comme des règlements de sinistres plus faciles, bien que les introductions en bourse dans le pays n'aient pas donné de bons résultats ces derniers mois.

Digit a désigné Morgan Stanley et la banque d'investissement indienne ICICI Securities comme teneurs de livres pour l'opération. Elle prévoit de déposer ses documents préliminaires auprès de l'autorité de régulation des marchés d'ici septembre et d'entrer en bourse d'ici janvier, ont déclaré les personnes, qui ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Un porte-parole de Digit a refusé de commenter les "spéculations". ICICI a également refusé de commenter, tandis que Morgan n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

Digit a été évaluée à près de 4 milliards de dollars au début du mois lorsqu'elle a levé une tranche de financement. Elle a jusqu'à présent levé plus de 400 millions de dollars auprès de Sequoia Capital, A91 Partners et Faering Capital, en plus de Fairfax.

La plus grande offre publique de l'Inde - de la compagnie d'assurance publique Life Insurance Corp - a chuté de 7,8 % au début du mois après avoir levé 2,7 milliards de dollars, bien moins que son plan initial de 12 milliards de dollars. La société Fintech Paytm a également plongé lors de son entrée en bourse en novembre dernier, après une introduction en bourse de 2 milliards de dollars.

Les start-ups indiennes ont également trouvé difficile de lever des fonds privés cette année après un boom en 2021.

Le régulateur indien des assurances exige que les entreprises du secteur aient au moins cinq ans d'existence avant d'entrer en bourse, ce que Digit remplira d'ici septembre. Digit prévoit de lever des fonds en proposant de nouvelles actions, et Fairfax, son principal actionnaire avec environ 30 %, réduira sa participation, selon ces personnes.

Fairfax n'a pas pu être contacté immédiatement.

Le fondateur de Digit, Kamesh Goyal, est un vétéran de l'industrie de l'assurance qui a travaillé avec l'allemand Allianz et a dirigé sa joint-venture indienne. La star indienne du cricket Virat Kohli est un investisseur et l'ambassadeur de la marque.

La pénétration de l'assurance non-vie en Inde n'était que de 0,94 % en 2020/21, contre 0,56 % il y a environ 20 ans, selon les données de l'Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Digit a servi plus de 20 millions de clients à travers les assurances auto, moto, santé et voyage, selon son site web.

Son chiffre d'affaires a bondi de 62 % pour atteindre environ 675 millions de dollars au cours du dernier exercice fiscal, dépassant la hausse de 11 % du secteur. La société a enregistré une perte nette de 7,8 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 309 millions de dollars en 2020/21, mais ses derniers bénéfices ou pertes n'ont pas pu être immédiatement déterminés.

Digit fait partie des quelques licornes de startups indiennes - un terme désignant les entreprises évaluées à plus d'un milliard de dollars - qui sont rentables ou proches de la rentabilité, a déclaré l'une des personnes.

Les banquiers disent que la demande pour l'introduction en bourse de Digit dépendra de la façon dont elle fixera le prix de ses actions, en plus des facteurs macroéconomiques. Les craintes d'inflation et la hausse des taux d'intérêt pèsent sur la demande d'introduction en bourse en Inde et à l'étranger.

"Digit se développe rapidement, donc au moment où ils commenceront à parler aux investisseurs de l'IPO, l'évaluation de 4 milliards de dollars semblera dépassée", a déclaré un banquier. "Étant donné qu'ils ne brûlent pas de liquidités, c'est une proposition attrayante pour les investisseurs institutionnels."