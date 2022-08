La succession de Chuck Close poursuit Cigna pour ne pas avoir payé ses prestations médicales

Close, qui est décédé en août 2021 à l'âge de 81 ans, se déplaçait en fauteuil roulant depuis 1988, date à laquelle il a subi un collapsus de l'artère vertébrale, et a ensuite souffert d'autres problèmes de santé, notamment d'une démence frontotemporale diagnostiquée en 2015.

Sa succession a déclaré que Cigna, l'administrateur des demandes de remboursement pour le régime de santé collectif de Close, était "intimement conscient" de sa santé et de son besoin de soins infirmiers spécialisés, mais n'a pas réussi à le rembourser correctement de 2017 jusqu'à sa mort.

La succession réclame 686 723 $ en "prestations refusées à tort" plus les intérêts, dans une plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan.

Cigna n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Selon la plainte, Cigna a exigé fin 2018 que Close rembourse 357 684 $ de trop-perçus pour des services qui, selon l'assureur, étaient spécifiquement exclus de sa police. La succession de Close a déclaré que ces services étaient couverts.

Les portraits plus grands que nature de Close mettaient en scène de nombreux sujets connus, dont le compositeur Philip Glass et le mannequin Kate Moss. Les portraits pouvaient être indiscernables des photographies lorsqu'ils étaient reproduits, comme dans les livres.

En 2017, plusieurs femmes ont accusé Close de les avoir harcelées sexuellement plusieurs années auparavant alors qu'elles venaient poser dans son studio.

Close a déclaré au New York Times à l'époque qu'il avait parlé aux femmes de leur corps tout en les évaluant comme sujets possibles, et s'est excusé s'il avait mis quelqu'un mal à l'aise.

L'affaire est Estate of Close v Cigna Health and Life Insurance Corp, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-07449.