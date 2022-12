Les actions indiennes en tête des marchés asiatiques, la forte croissance économique alimente l'espoir

L'indice indien Nifty 50 a atteint un niveau record en décembre et est en hausse de 5 % cette année, rejoignant ainsi un groupe exclusif de marchés mondiaux qui ont progressé malgré les hausses de taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance. En revanche, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 19%.

Graphique 2 : Actions indiennes vs indices asiatiques,

L'optimisme de l'Inde pour l'année prochaine est alimenté par les solides bénéfices des entreprises, le boom post-pandémique de la vente au détail et une économie qui devrait croître de 6 % au cours de la prochaine année fiscale - ce qui en fera la principale économie à la croissance la plus rapide du monde en 2023.

Amit Khattar, responsable de l'unité de banque d'investissement de la Deutsche Bank, a déclaré que l'Inde a bénéficié de la prévisibilité des grandes transactions et de la confiance dans le programme de réformes.

"Les investisseurs mondiaux, les fonds souverains et d'autres institutions cherchent à augmenter l'exposition à l'Inde dans leurs portefeuilles de marchés émergents. De très grands acteurs privés cherchent à acheter différentes entreprises", a déclaré M. Khattar.

La performance mondiale des actions a permis à l'Inde de doubler son poids dans l'indice des marchés émergents de MSCI pour atteindre 16 % à partir de 2019, mais les investisseurs étrangers ont manqué le rallye local.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont vendu pour 18 milliards de dollars nets d'actifs indiens cette année, mais sont devenus acheteurs en novembre et décembre.

Alors que les opérations de fusions et acquisitions en Asie sont tombées à leur plus bas niveau depuis 8 ans, l'Inde s'est démarquée avec une valeur totale des opérations qui a bondi de 33 % sur l'année pour atteindre 164 milliards de dollars, principalement stimulée par l'achat de 40 milliards de dollars par le plus grand créancier privé du pays, HDFC Bank, de sa société mère.

Graphique 1 : Les fusions et acquisitions en Inde explosent en 2022, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwyykexvw/e1Mdn-india-m-a-boom-in-2022(1).png

L'Inde a enregistré sa plus grande introduction en bourse avec l'émission de 2,7 milliards de dollars de Life Insurance Corp of India, ce qui en fait la cinquième entreprise la plus valorisée, bien que ses actions aient perdu environ 20 % depuis son entrée en bourse en mai.

L'introduction en bourse a eu lieu après que le gouvernement ait cédé sa compagnie nationale Air India, vieille de plusieurs décennies et criblée de dettes, à Tata Sons pour une valeur d'entreprise de 2,4 milliards de dollars.

"L'Inde sera l'un des principaux centres d'intérêt en Asie pour nous en ce qui concerne le développement de l'exposition en 2023", a déclaré Adam Watson, co-responsable de la région Asie-Pacifique chez Partners Capital, qui travaille avec des fonds de dotation, des fondations et autres dans le monde entier, et gère 45 milliards de dollars d'actifs.

Bien que certains analystes soulignent les valorisations nationales élevées, les stratèges interrogés par Reuters le mois dernier prévoient que le marché boursier indien augmentera encore de 9 % d'ici la fin 2023, malgré les attentes généralisées d'un ralentissement progressif de l'économie. Le PIB devrait croître de 6,8 % à 7 % au cours de l'année fiscale actuelle.

Goldman Sachs a déclaré que les évaluations actuelles du marché ont pris en compte les attentes d'une croissance supérieure des bénéfices au cours des deux prochaines années, notant que les flux étrangers pourraient rester faibles l'année prochaine.

Entre-temps, alors que Pékin et Washington restent embourbés dans des tensions commerciales et que les chaînes d'approvisionnement se déplacent en raison des perturbations de la production dues à la politique chinoise du zéro COVID, qui n'a commencé à s'assouplir que récemment, l'Inde a gagné des marchés.

Apple a déclaré qu'elle fabriquerait l'iPhone 14 en Inde, tandis qu'un fournisseur clé, Foxconn, prévoit de quadrupler les effectifs de son usine indienne, a rapporté Reuters.