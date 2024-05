Life Insurance Corporation of India est une compagnie d'assurance basée en Inde. Elle exerce des activités d'assurance-vie en Inde et à l'étranger. Elle propose une gamme de solutions d'assurance individuelle et collective, y compris des lignes d'affaires avec participation, sans participation et liées à des unités de compte. Le portefeuille comprend divers produits d'assurance et d'investissement tels que la protection, la retraite, l'épargne, l'investissement, les rentes, la santé et les produits à capital variable. Ses segments comprennent l'assurance vie individuelle, l'assurance retraite individuelle avec participation, l'assurance rente individuelle avec participation, l'assurance vie sans participation (individuelle et collective), l'assurance retraite sans participation (individuelle et collective), l'assurance rente individuelle sans participation, l'assurance variable sans participation, l'assurance santé sans participation et l'assurance en unités de compte sans participation. Elle propose environ 44 produits, dont 33 produits individuels et 11 produits collectifs. Ses régimes d'assurance comprennent Saral Jeevan Bima, Saral Pension, Arogya Rakshak, Dhan Rekha, Bima Jyoti, et d'autres.

Secteur Assurance vie et santé