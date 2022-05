Life Insurance Corp of India annonce un bénéfice inférieur ; déclare un dividende

Le plus grand assureur et le plus grand investisseur financier national de l'Inde a également annoncé un dividende de 1,50 roupie par action d'une valeur nominale de 10 roupies chacune, a-t-il déclaré dans un dépôt réglementaire lundi.

Le revenu net des primes de LIC a augmenté à 1,44 trillion de roupies, contre 1,22 trillion un an plus tôt.

Son ratio de solvabilité, une mesure de la capacité d'un assureur à faire face à ses obligations en matière de dette à long terme, a augmenté à 1,85 contre 1,76 un an plus tôt.

Son ratio de persistance à 13 mois, qui reflète le nombre de polices renouvelées, a chuté à 69,24 %, contre 73,24 %.

LIC a fait ses débuts sur les marchés boursiers au début du mois.

À la clôture de lundi, l'action était en baisse de 11,7 % par rapport au prix proposé de 949 roupies par action.

Le gouvernement a vendu une participation de 3,5 % et a levé environ 205 milliards de roupies lors de la plus grande introduction en bourse de l'Inde.

(1 $ = 77,5150 roupies indiennes)