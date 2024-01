(Alliance News) - Life Science REIT PLC a célébré jeudi un nouveau bail à Oxford Technology Park, en Angleterre, en acceptant de louer une propriété à Quantum Advanced Solutions Ltd.

Le parc technologique d'Oxford a été acquis par Life Science REIT en mai 2022 et comprend cinq bâtiments achevés totalisant 173 400 pieds carrés et 333 200 pieds carrés d'espace de développement.

Le fonds d'investissement immobilier axé sur les sciences de la vie, basé à Londres, a déclaré qu'il avait loué une propriété de 69 700 pieds carrés située dans le quartier de l'innovation du parc pour une période de 10 ans.

Life Science a déclaré que ce quartier offre "un espace plus petit et plus flexible", qui peut accueillir les laboratoires et les bureaux de Quantum, un fabricant de capteurs à points quantiques qui compte parmi ses clients Sony Group Corp et l'Université d'Oxford.

Aux termes de l'accord, Quantum paiera un loyer annuel de 122 122 livres sterling, soit 22 livres sterling par pied carré, pendant dix ans, avec une clause de résiliation au bout de cinq ans.

Ian Harris, directeur d'Ironstone Asset Management, le conseiller en investissement de Life Science, a déclaré : "Il s'agit de la deuxième location dans le quartier de l'innovation d'ANP, ce qui prouve que les entreprises émergentes du secteur des sciences de la vie veulent des locaux plus flexibles et plus abordables. L'emplacement d'OTP, à proximité des institutions universitaires et de recherche d'Oxford et de la clientèle de Quantum Advanced Solutions, a été déterminant dans leur décision de se développer avec OTP".

Les actions de Life Science REIT ont baissé de 1,0 % à 62,40 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

