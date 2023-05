PPHE étend son partenariat avec Radisson

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Oxford BioMedica PLC, en hausse de 1,2% à 412,5 pence, fourchette de 12 mois 276,62 pence-575 pence. Le groupe de thérapie génique et cellulaire lance son système d'administration de vecteurs lentiviraux de quatrième génération, TetraVecta. Le système TetraVecta améliore le développement de thérapies plus efficaces basées sur des vecteurs lentiviraux. Kyriacos Mitrophanous, directeur scientifique, explique que ce produit aidera ses clients à "surmonter les limites des vecteurs de la génération précédente et à mettre au point des traitements qui sauveront des vies".

----------

PPHE Hotel Group Ltd, en hausse de 3,1% à 1 113,83 pence, fourchette de 12 mois 1 005,00p-1 617,25p. L'opérateur d'hôtels et de centres de villégiature déclare que la marque premium art'otel est incluse dans le portefeuille de marques de Radisson Hotel Group, et que le partenariat stratégique de longue date entre les deux sociétés a été étendu de manière significative. La marque art'otel de l'entreprise bénéficiera des "puissantes plateformes technologiques et de distribution, des programmes de récompense, de l'échelle et des aspirations de croissance" de Radisson, explique PPHE.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Life Science REIT PLC, en baisse de 0,9% à 70,4 pence, fourchette de 12 mois 58 pence-102,50 pence. L'investisseur immobilier britannique spécialisé dans les sciences de la vie a signé un contrat de location de 4 877 m² dans le bâtiment 2020 du Cambourne Business Park avec Rakon Ltd. Le bail s'élève à 25,0 GBP par pied carré pour dix ans, avec une clause de rupture et une révision du loyer à la fin de la cinquième année. Le taux d'occupation du CBP est actuellement de 82 %, selon le trust.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.