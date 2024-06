Life Time Group Holdings, Inc. est une société holding. Il s'agit d'une marque de style de vie qui propose des expériences de santé, de remise en forme et de bien-être dans ses destinations de country clubs athlétiques, par le biais d'une plateforme numérique et d'un portefeuille d'événements athlétiques. L'entreprise conçoit, construit et exploite ses destinations "athletic country club", qui sont des centres sportifs et athlétiques polyvalents, des centres de remise en forme professionnelle, des centres de loisirs familiaux et des centres de spa dans un environnement semblable à celui d'un centre de villégiature. Elle propose des salles de fitness équipées, des vestiaires spacieux, des studios de fitness collectif, des piscines intérieures et extérieures et des bistrots, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, des terrains de pickleball et de basket-ball, LifeSpa, LifeCafe et ses espaces de garde d'enfants et d'apprentissage Kids Academy. Les fonctionnalités de Life Time Digital comprennent des cours de fitness en direct, un entraînement personnel à distance basé sur des objectifs, une aide à la nutrition et à la perte de poids, ainsi que du contenu sur la santé, le fitness et le bien-être. L'entreprise possède un portefeuille de plus de 170 country clubs aux États-Unis et au Canada.

Secteur Loisirs et détente