Life Time Group Holdings, Inc, anciennement LTF Holdings, Inc, est une société de portefeuille de marques de style de vie. La société s'occupe principalement de la conception, de la construction et de l'exploitation de centres polyvalents de sport et d'athlétisme, de conditionnement physique professionnel, de loisirs familiaux et de spa dans un environnement semblable à celui d'un centre de villégiature, principalement dans les zones résidentielles des régions métropolitaines des États-Unis et du Canada. Elle propose des salles de fitness avec des équipements, des vestiaires, des studios de fitness de groupe, des piscines intérieures et extérieures et des bistrots, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, des terrains de basket-ball, le LifeSpa, le LifeCafe et des espaces d'apprentissage pour les enfants et la Kids Academy. L'offre numérique LifeTime de la société propose des cours de fitness en direct, un entraînement personnel à distance, une aide à la nutrition et à la perte de poids, ainsi que des contenus sur la santé, le fitness et le bien-être. Elle fournit également Apple Fitness+ à ses membres, ce qui leur permet de suivre le contenu et les données de bien-être. Elle diffuse en direct une moyenne d'environ 540 cours par semaine.

Secteur Loisirs et détente