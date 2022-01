Life360, Inc. : Une zone support en soutien 03/01/2022 | 09:39 Nicolas Aleksy 03/01/2022 | 09:39 achat En attente

Cours d'entrée : 9.71AUD | Objectif : 13.48AUD | Stop : 7.31AUD | Potentiel : 38.83% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Life360, Inc. au contact de niveaux intéressants situés vers 9.4 AUD. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13.48 AUD. Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Données financières USD EUR CA 2021 112 M - 98,5 M Résultat net 2021 -30,8 M - -27,2 M Tréso. nette 2021 144 M - 127 M Capitalisation 1 265 M 1 267 M 1 115 M VE / CA 2021 10,0x VE / CA 2022 4,32x Flottant 93,6% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 9,71 AUD Objectif de cours Moyen 15,63 AUD Ecart / Objectif Moyen 61,0% Dirigeants et Administrateurs Christopher Hulls Chief Executive Officer & Director Alex Haro President & Director Russell J. Burke Chief Financial Officer John Philip Coghlan Chairman Samir Kapoor Chief Technology Officer