Life360, Inc. (Life360) est une plateforme technologique utilisée pour localiser les personnes, les animaux et les choses qui comptent pour les familles. Life360 se situe à l'intersection de la famille, de la technologie et de la sécurité pour aider les familles à rester connectées et en sécurité. Son offre principale, l'application mobile Life360, comprend des fonctions qui vont des communications à la sécurité de la conduite et au partage de la localisation. Les produits de la société comprennent les offres d'abonnement Life360, la plateforme Life360, la gamme de produits Tile, les offres d'abonnement Tile, la gamme de produits Jiobit et les offres d'abonnement Jiobit. L'entreprise vend des abonnements et des dispositifs de suivi du matériel pour accéder à ses services à travers ses trois marques, notamment Life360, Tile et Jiobit. Jiobit est un dispositif de localisation portable indépendant de la plateforme, destiné aux jeunes enfants, aux animaux domestiques et aux personnes âgées. Tile est une marque multiplateforme pour la recherche d'objets. La société compte environ 48,6 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) répartis dans plus de 150 pays.

