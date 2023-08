Life360, Inc. est une société basée aux États-Unis qui exploite une plateforme pour les familles. L'application Life360 de la société comprend des fonctionnalités qui vont des communications à la sécurité de la conduite et au partage des lieux. Les clients peuvent télécharger l'application Life360 gratuitement et passer à l'une des deux offres d'abonnement premium, dont Life360 Plus et Driver Protect. Ces offres premium donnent accès à des fonctions de sécurité et de surveillance de la conduite. Les familles peuvent créer des cercles privés pour partager entre elles l'emplacement actuel, les lieux visités, les données de conduite et d'autres activités effectuées tout au long de la journée. Life360 informe les membres du cercle de l'activité sur place et offre des fonctions de messagerie directe pour faciliter la coordination pour la famille. Life360 protège les familles grâce à des fonctions liées à la sécurité, telles que les alertes d'aide, la détection des accidents, les rapports de criminalité et l'assistance routière.

Secteur Logiciels