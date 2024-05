Life360, Inc. est un fournisseur de plateforme technologique utilisée pour localiser les personnes, les animaux et les choses qui comptent pour les familles. La société a une catégorie à l'intersection de la famille, de la technologie et de la sécurité pour aider les familles à rester connectées et en sécurité. Ses produits comprennent les offres d'abonnement Life360, la plateforme Life360, la gamme de produits Tile, les offres d'abonnement Tile, la gamme de produits Jiobit et les offres d'abonnement Jiobit. L'application mobile Life360 fonctionne selon un modèle freemium où son offre principale est disponible pour les utilisateurs. En outre, trois options d'abonnement payant sont disponibles pour les utilisateurs à la recherche d'une variété de fonctionnalités, telles que des dispositifs de sécurité supplémentaires pour la famille de tous les jours : Life360 Silver, Life360 Gold et Life360 Platinum, qui offrent aux utilisateurs une suite complète de services de sécurité haut de gamme. La plateforme Life360 offre quatre fonctions clés : la coordination et la sécurité de la localisation, la sécurité de la conduite, la sécurité numérique et l'assistance en cas d'urgence.

Secteur Logiciels