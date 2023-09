Lifecore Biomedical, Inc. est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) entièrement intégrée. La société et ses filiales conçoivent, développent, fabriquent et vendent des produits différenciés pour les marchés de l'alimentation et des biomatériaux, et accordent des licences d'applications technologiques à des partenaires. La société est spécialisée dans la formulation de spécialités, le remplissage aseptique et l'emballage final de dispositifs médicaux complexes et de produits pharmaceutiques injectables. Elle fabrique des produits commerciaux dans ses trois installations cGMP. Elle fabrique du hyaluronate de sodium (HA) de qualité pharmaceutique en vrac ainsi que des seringues et des flacons formulés et remplis pour des produits injectables utilisés dans le traitement d'un large éventail d'affections et de procédures médicales. Elle vend des produits utilisant l'hyaluronane qui est distribué dans la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs chez les animaux et les humains, ainsi que des produits autres que l'AH à usage médical, principalement sur les marchés ophtalmique, orthopédique et autres.

Secteur Produits pharmaceutiques