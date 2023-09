Lifeist Wellness Inc. a annoncé que John C. Sinclair s?est joint au conseil d?administration de la société. En tant que membre du conseil, M. Sinclair sera également président du comité de vérification. M. Sinclair est un expert-comptable canadien très accompli qui possède une vaste expérience dans le domaine de la finance, de la comptabilité et de la vérification des sociétés ouvertes.

Au cours de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, il a été associé principal de divers cabinets d'audit, notamment Smith, Nixon LLP, Collins Barrow Toronto LLP et Baker Tilly WM LLP, y compris en tant qu'associé directeur du bureau de Toronto de Baker Tilly WM LLP. Au cours de ces mandats, M. Sinclair a joué un rôle essentiel dans le lancement et la stimulation de la croissance, la gestion de projets complexes et la fourniture de services de conseil financier de qualité supérieure à des clients du monde entier. Tout au long de son impressionnante carrière, M. Sinclair a constamment fait preuve de leadership, d'expertise et d'un engagement sans faille à fournir des résultats exceptionnels dans le monde de la finance et de la stratégie.