LifeMD, Inc. est une société de télésanté directe, qui fournit des soins de santé virtuels et à domicile complets. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Telehealth et WorkSimpli. Le segment Telehealth est engagé dans la plateforme de télésanté, qui intègre un système de dossier médical électronique (EMR) centré sur le clinicien, des algorithmes pour l'équilibrage de la charge de travail et la programmation, une fonctionnalité de gestion de la relation client, une communication asynchrone, une communication synchrone sécurisée, une pharmacie dans le nuage et plus encore. Sa plateforme technologique, combinée à son réseau de fournisseurs affiliés dans 50 États, permet de gérer des offres de traitement virtuel dans divers domaines de la santé, notamment la dermatologie, les soins urgents et primaires, la gestion des soins chroniques, la dermatologie, la gestion des soins chroniques et d'autres encore. Son segment WorkSimpli offre des services de gestion des documents et des lieux de travail. Ce segment propose PDFSimpli, un logiciel en ligne en tant que plateforme de service qui permet aux utilisateurs de créer, éditer, convertir, signer et partager des documents PDF.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés