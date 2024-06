LifeSafe Holdings PLC - Développeur de technologies de sécurité incendie basé à Essex, Angleterre - Le chiffre d'affaires de 2023 a augmenté de 46 % pour atteindre 5,9 millions de livres sterling, contre 4,0 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts se réduit à 2,2 millions de livres sterling, contre 3 millions de livres sterling.

Notre stratégie "Digital First" a permis d'accroître la notoriété de la marque et de débloquer récemment des canaux de vente en gros et industriels avec des accords signés pour le développement et la distribution de nos nouveaux fluides", déclare Dominic Berger, président du conseil d'administration.

"Nous avons maintenant l'opportunité de continuer à accroître la notoriété des consommateurs sur les territoires existants et nouveaux, ce qui, avec l'évolution de la stratégie B2C du groupe vers un modèle B2B2C, devrait permettre au groupe d'atteindre la rentabilité avec des volumes plus faibles que dans le cadre d'un modèle direct au consommateur, alors que nous nous concentrons sur l'augmentation de la rentabilité et de la génération de liquidités."

Cours actuel de l'action : 10,50 pence, en hausse de 2,4 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 74%.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.