(Alliance News) - LifeSafe Holdings PLC a déclaré mardi qu'elle "continuera à apprendre et à livrer" alors qu'elle a déclaré une perte réduite avec des revenus plus que doublés, et a annoncé son premier partenariat industriel avec une grande entreprise australienne.

Le développeur de technologies de sécurité incendie basé à Essex, en Angleterre, a déclaré une perte avant impôts de 1,3 million de livres sterling pour le premier semestre 2023, après une perte de 2,2 millions de livres sterling l'année précédente.

Les recettes ont dépassé les attentes de LifeSafe et ont plus que doublé, passant de 1,3 million de livres sterling à 2,9 millions de livres sterling.

Je suis heureux d'annoncer une nouvelle série de résultats financiers positifs qui reflètent la croissance et le développement continus de notre entreprise", a commenté Dominic Berger, président du conseil d'administration, avant d'ajouter : "Notre introduction en bourse a eu lieu au début de l'année : "Notre introduction en bourse a eu lieu au début de notre croissance et de notre compréhension du marché. On peut dire sans risque de se tromper que nous en savons plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais nous avons néanmoins continué et continuerons d'apprendre et d'être à la hauteur de notre mission."

Au 30 juin, les liquidités s'élevaient à 24 000 GBP, contre 22 000 GBP à la même date en 2022, tandis que la dette nette passait de 7 000 GBP à 440 000 GBP. Cependant, LifeSafe a ensuite levé 1,2 million de livres sterling grâce à un placement d'actions, une souscription et une offre au détail en août.

Le coût des ventes a plus que doublé pour atteindre 1,2 million de livres sterling, tandis que les frais administratifs ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,9 millions de livres sterling.

LifeSafe a également enregistré une perte sous-jacente avant intérêts, impôts et amortissements de 760 000 GBP, contre une perte de 681 000 GBP l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre la rentabilité mensuelle de l'Ebitda au quatrième trimestre 2023. En outre, elle est "impatiente" de poursuivre l'expansion de ses activités grand public l'année prochaine et de commencer la production aux États-Unis.

Toujours mardi, LifeSafe a déclaré avoir conclu un partenariat stratégique exclusif avec Wormald Fire & Safety, un fournisseur de services de protection contre les incendies basé à Homebush West, en Australie.

L'accord accorde à Wormald le droit de distribuer le nouveau fluide extincteur lithium-ion Thermal Runway Fluid de LifeSafe dans toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et LifeSafe a déclaré qu'il "représente une opportunité de croissance majeure pour le groupe".

Les actions de LifeSafe étaient en hausse de 7,4 % à 34,90 pence mardi à Londres.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

