LifeSafe Holdings PLC est une société britannique spécialisée dans les technologies de sécurité incendie. La société a mis au point des produits de sécurité incendie respectueux de l'environnement pour protéger contre le feu (grâce à ses extincteurs) et pour détecter les incendies (grâce à ses détecteurs de monoxyde de carbone, de fumée et de chaleur). L'entreprise a mis au point le liquide d'extinction FER1000, qui est conçu pour éteindre cinq types de feu différents : électrique, papier, textile, huile de cuisson, essence et diesel. Ses produits comprennent l'extincteur StaySafe 5-en-1, l'extincteur PanSafe, le détecteur de monoxyde de carbone StaySafe, le détecteur de chaleur StaySafe et le détecteur de fumée StaySafe. L'extincteur StaySafe 5-en-1 est une bouteille aérosol en PET légère et entièrement recyclable, contenant le fluide d'extinction FER1000 de la société. Le StaySafe PanSafe est un sachet contenant la variante PAN 3000 du fluide FER1000, spécialement conçu pour les feux d'huile de cuisson. Le détecteur de fumée StaySafe est conçu pour donner une alerte précoce en cas d'incendie.

Secteur Services publics de sécurité et juridiques