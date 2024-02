LifeStance Health Group, Inc. est une société de soins de santé mentale. L'entreprise se concentre sur la fourniture de services de traitement médicaux fondés sur des preuves pour les enfants, les adolescents et les adultes souffrant d'une variété de problèmes de santé mentale dans un cadre de soins ambulatoires, à la fois en personne et par le biais de son offre de télémédecine de santé numérique. Les cliniciens de l'entreprise proposent aux patients une gamme de services de santé mentale, notamment des évaluations et des traitements psychiatriques, des tests psychologiques et neuropsychologiques, ainsi que des thérapies individuelles, familiales et de groupe. Sa plateforme axée sur le patient associe des capacités cliniques différenciées à une expérience personnalisée et numérique conçue pour améliorer l'accès et le traitement des patients. Elle traite un éventail de troubles mentaux, notamment l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, les troubles de l'alimentation, les troubles psychotiques et le stress post-traumatique. Elle gère environ 600 centres et emploie plus de 5 631 cliniciens à travers les États-Unis.

Secteur Installations et services en soins de santé